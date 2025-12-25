CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Société Générale Aktie
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Société Générale (Societe Generale)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,57 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Société Générale (Societe Generale)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,243 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 288,42 EUR, da sich der Wert einer Société Générale (Societe Generale)-Aktie am 24.12.2025 auf 67,98 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 188,42 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Société Générale (Societe Generale) einen Börsenwert von 45,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
