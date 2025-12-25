Société Générale Aktie

Société Générale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Société Générale (Societe Generale)-Investment? 25.12.2025 10:03:26

CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 3 Jahren verdient

CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Société Générale (Societe Generale) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Société Générale (Societe Generale)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,57 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Société Générale (Societe Generale)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,243 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 288,42 EUR, da sich der Wert einer Société Générale (Societe Generale)-Aktie am 24.12.2025 auf 67,98 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 188,42 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Société Générale (Societe Generale) einen Börsenwert von 45,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Société Générale (Societe Generale)mehr Nachrichten

CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Lohnendes Société Générale (Societe Generale)-Investment? Vor Jahren in Société Générale (Societe Generale) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

18.12.25
 CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
11.12.25
 CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
04.12.25
 CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
27.11.25
 CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
20.11.25
 CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
13.11.25
 CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
11.11.25
 Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
11.11.25
 Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)

Analysen zu Société Générale (Societe Generale)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Société Générale (Societe Generale) 67,74 -0,27% Société Générale (Societe Generale)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen