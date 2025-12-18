Société Générale Aktie

Société Générale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

Lohnende Société Générale (Societe Generale)-Investition? 18.12.2025 10:03:28

CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 18.12.2024 wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Société Générale (Societe Generale)-Papier an diesem Tag 26,94 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investierten, hätten nun 371,195 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 832,96 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Papiers am 17.12.2025 auf 66,90 EUR belief. Mit einer Performance von +148,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Société Générale (Societe Generale) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

