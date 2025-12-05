Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Hochrechnung
|
05.12.2025 10:03:38
CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valeo SA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Valeo SA-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Valeo SA-Papier bei 8,16 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 226,091 Valeo SA-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 922,27 EUR, da sich der Wert einer Valeo SA-Aktie am 04.12.2025 auf 11,36 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 922,27 EUR, was einer positiven Performance von 39,22 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Valeo SA belief sich zuletzt auf 2,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Valeo SA
Analysen zu Valeo SA
|26.11.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|21.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Valeo SA
|11,46
|1,01%
