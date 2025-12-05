Valeo Aktie

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

Hochrechnung 05.12.2025 10:03:38

CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valeo SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Valeo SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Valeo SA-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Valeo SA-Papier bei 8,16 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 226,091 Valeo SA-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 922,27 EUR, da sich der Wert einer Valeo SA-Aktie am 04.12.2025 auf 11,36 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 922,27 EUR, was einer positiven Performance von 39,22 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Valeo SA belief sich zuletzt auf 2,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Valeo SA

Analysen zu Valeo SA

26.11.25 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Valeo Market-Perform Bernstein Research
21.11.25 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Valeo Hold Deutsche Bank AG
21.11.25 Valeo Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Valeo SA 11,46 1,01% Valeo SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

