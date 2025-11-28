CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Valeo SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Valeo SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Valeo SA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 48,33 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,690 Valeo SA-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 221,59 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Papiers am 27.11.2025 auf 10,71 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 77,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Valeo SA bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at