Valeo Aktie
|10,52EUR
|-0,11EUR
|-0,99%
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
Valeo SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag des Autozulieferers am 20. November sei etwas übertrieben gewesen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Montagabend vorliegenden Rückblick. Es zeige aber, was mit Unternehmen passiere, die die Anleger nicht ausreichend beeindruckten. Im Vorfeld der Veranstaltung sei die Aktie um 30 Prozent gestiegen, doch dann habe der Ausblick auf 2026 enttäuscht./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 22:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 05:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
10,56 €
|
Abst. Kursziel*:
4,17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
10,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,56%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
