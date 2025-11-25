Valeo Aktie

10,52EUR -0,11EUR -0,99%
Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 07:26:06

Valeo SA Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag des Autozulieferers am 20. November sei etwas übertrieben gewesen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Montagabend vorliegenden Rückblick. Es zeige aber, was mit Unternehmen passiere, die die Anleger nicht ausreichend beeindruckten. Im Vorfeld der Veranstaltung sei die Aktie um 30 Prozent gestiegen, doch dann habe der Ausblick auf 2026 enttäuscht./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 22:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 05:12 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
10,56 € 		Abst. Kursziel*:
4,17%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
10,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,56%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Valeo SAmehr Nachrichten

Analysen zu Valeo SAmehr Analysen

07:26 Valeo Market-Perform Bernstein Research
21.11.25 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Valeo Hold Deutsche Bank AG
21.11.25 Valeo Neutral UBS AG
20.11.25 Valeo Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Valeo SA 10,52 -0,99% Valeo SA

Aktuelle Aktienanalysen

08:55 PORR accumulate Erste Group Bank
08:04 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
07:45 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
07:42 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
07:40 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 Valeo Market-Perform Bernstein Research
07:13 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Nordex Underperform RBC Capital Markets
24.11.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
24.11.25 ams buy Baader Bank
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
24.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
24.11.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
24.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.11.25 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
24.11.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.11.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
24.11.25 Ryanair Overweight Barclays Capital
24.11.25 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.11.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 TUI Overweight Barclays Capital
24.11.25 Philips Overweight Barclays Capital
24.11.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
24.11.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
24.11.25 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
24.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
24.11.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
24.11.25 Prosus Overweight Barclays Capital
24.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Verve Group Buy Warburg Research
24.11.25 RENK Hold Warburg Research
24.11.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
24.11.25 Prosus Buy UBS AG
24.11.25 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen