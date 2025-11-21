Valeo Aktie

10,22EUR -1,07EUR -9,44%
Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.11.2025 14:51:04

Valeo SA Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 10,35 auf 11,35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsziele, die der Autozulieferer auf seinem Kapitalmarkttag präsentiert habe, lägen unter den Erwartungen und seien erkennbar auf kein positives Echo gestoßen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Veranstaltung. Angesichts des Branchenumfelds zeichneten sie aber ein realistisches Bild. Damit seien die Franzosen mit Blick auf 2026 gegenüber der Konkurrenz gut positioniert. Das trotz gesenkter Schätzungen angehobene Kursziel begründete die Expertin mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11,35 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10,44 € 		Abst. Kursziel*:
8,77%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,06%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Valeo SAmehr Nachrichten