CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Worldline SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Worldline SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Worldline SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 215,424 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2025 330,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,54 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 96,69 Prozent verkleinert.

Worldline SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 447,56 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

