Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 8 083,04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,435 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,028 Prozent fester bei 8 098,68 Punkten in den Handel, nach 8 096,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 098,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 080,84 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,655 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 27.10.2025, einen Wert von 8 239,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, lag der CAC 40 bei 7 743,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 7 143,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,32 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 3 467 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 305,703 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,94 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at