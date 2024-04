CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Alstom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Alstom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20,33 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49,195 Alstom-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.04.2024 691,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,06 EUR belief. Mit einer Performance von -30,86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Alstom belief sich zuletzt auf 5,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at