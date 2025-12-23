Crédit Agricole Aktie

Crédit Agricole für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

Profitable Crédit Agricole-Anlage? 23.12.2025 10:03:42

CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Crédit Agricole-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Crédit Agricole-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,03 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 767,754 Crédit Agricole-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 477,93 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Papiers am 22.12.2025 auf 17,56 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,78 Prozent angezogen.

Der Crédit Agricole-Wert an der Börse wurde auf 53,24 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

12.06.24 Crédit Agricole Buy Jefferies & Company Inc.
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 17,52 0,06% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

