CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Engie (ex GDF Suez)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 16.08.2023 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Engie (ex GDF Suez)-Papier bei 14,50 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hat, hat nun 6,895 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,32 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Papiers am 15.08.2024 auf 15,42 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 106,32 EUR entspricht einer Performance von +6,32 Prozent.

Insgesamt war Engie (ex GDF Suez) zuletzt 37,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at