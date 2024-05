CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 10.05.2019 wurde die Valeo SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Valeo SA-Anteile an diesem Tag bei 28,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 350,263 Valeo SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,38 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4 334,50 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -56,65 Prozent.

Valeo SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at