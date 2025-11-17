Valeo Aktie

12,42EUR 0,15EUR 1,18%
Valeo

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

<
17.11.2025 11:22:18

Valeo SA Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo vor einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte ein weiterhin hohes Wachstum aus eigener Kraft in Aussicht stellen, getrieben von den in den vergangenen Jahren eingeheimsten Aufträgen, schrieb David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
12,43 € 		Abst. Kursziel*:
-19,52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
12,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,48%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:22 Valeo Neutral UBS AG
06.11.25 Valeo Outperform Bernstein Research
27.10.25 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
24.10.25 Valeo Hold Deutsche Bank AG
24.10.25 Valeo Outperform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Valeo SA 12,42 1,18% Valeo SA

