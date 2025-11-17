Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo vor einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte ein weiterhin hohes Wachstum aus eigener Kraft in Aussicht stellen, getrieben von den in den vergangenen Jahren eingeheimsten Aufträgen, schrieb David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/la
