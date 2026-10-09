Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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09.10.2026 04:42:02
Can Bloom Energy Stay Profitable as It Doubles in Size?
Bloom Energy (NYSE:BE) passed $1 billion in quarterly revenue for the first time in the second quarter of 2026. Sales climbed 166% year over year to $1.07 billion, and the fuel cell maker earned $196 million for common stockholders, compared to a loss of around $43 million a year before.
And management expects the growth to keep coming. In July, Bloom upped its 2026 revenue guidance again, and the latest range of $3.9 billion to $4.2 billion has a midpoint around double 2025's $2.02 billion.
But can Bloom keep making money while it doubles in size? I think the profit looks solid. The margin behind it, though, is weaker than its 33.4% headline number suggests.
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