Nebius (NASDAQ:NBIS) stock rose sharply early last week after news broke that Jensen Huang had been reinstated as CEO of Nvidia (NASDAQ:NVDA), but over the course of the days that followed, those gains largely evaporated. As of the close of Friday’s shortened trading session, it was back down to $89.46 — roughly 69% below the high of almost $300 per share it touched earlier in the year.

Yet despite all that, I see a realistic chance for Nebius to be trading at $500 per share by 2030, especially if the AI trade meltdown suddenly melts up.

Image source: Getty Images.

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