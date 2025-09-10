CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

Im Aufwind 10.09.2025 06:33:00

CANCOM-Aktie im Plus: Beschluss von Aktienrückkauf - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals

CANCOMhat einen Aktienrückkauf von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals beschlossen.

Vom 22. September bis längstens 18. September 2026 sollen bis zu knapp 3,2 Millionen Aktien über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Die Aktien könnten zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden. Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die CANCOM-Aktie zeitweise 2,6 Prozent höher bei 23,65 Euro.

/nas/jha/

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquelle: Cancom SE

