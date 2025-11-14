CANCOM Aktie

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

14.11.2025 07:30:03

CANCOM SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nicole Winkler sprach am Donnerstagabend in ihrem Resümee von soliden Quartalszahlen und ersten Anzeichen der Erholung. Sie bleibt allerdings an der Seitenlinie, bis die Wachstumsdynamik des IT-Dienstleisters wirklich anzieht./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24,65 € 		Abst. Kursziel*:
5,48%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,05%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

