TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das CANCOM SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren CANCOM SE-Anteile an diesem Tag 20,07 EUR wert. Bei einem CANCOM SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,826 CANCOM SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 26,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 325,36 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 32,54 Prozent.
CANCOM SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 832,00 Mio. Euro. Der erste Handelstag der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA war der 16.09.1999. Die CANCOM SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
