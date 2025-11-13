CANCOM Aktie

24,75EUR 0,70EUR 2,91%
CANCOM

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

13.11.2025 08:49:27

CANCOM SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Martin Comtesse konstatierte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag eine klare Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal. Das gelte zuvorderst für die Profitabilität des IT-Dienstleisters./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,55 € 		Abst. Kursziel*:
13,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,17%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

