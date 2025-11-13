CANCOM Aktie
|24,75EUR
|0,70EUR
|2,91%
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Martin Comtesse konstatierte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag eine klare Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal. Das gelte zuvorderst für die Profitabilität des IT-Dienstleisters./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,55 €
|
Abst. Kursziel*:
13,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,17%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
