Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
|
04.02.2026 13:01:41
Cencora, Inc. Reveals Increase In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Cencora, Inc. (COR) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $559.64 million, or $2.87 per share. This compares with $488.60 million, or $2.50 per share, last year.
Excluding items, Cencora, Inc. reported adjusted earnings of $797.43 million or $4.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.5% to $85.932 billion from $81.487 billion last year.
Cencora, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $559.64 Mln. vs. $488.60 Mln. last year. -EPS: $2.87 vs. $2.50 last year. -Revenue: $85.932 Bln vs. $81.487 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 17.45 M To $ 17.75 M Full year revenue guidance: 7 % To 9 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cencora
|
05.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: Cencora legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.01.26
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cencora von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.01.26
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cencora-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Cencora veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.01.26
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.01.26
|S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cencora von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Cencora
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cencora
|274,85
|-9,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.