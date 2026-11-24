NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.11.2026 02:06:02
CFO Colette Kress Just Made This Subtle Shift That Could Save Nvidia Shareholders
Nvidia (NASDAQ:NVDA) continues to impress shareholders. Even though large companies tend to grow slowly, Nvidia has challenged that assertion by delivering triple-digit revenue growth, much as it did in the third quarter of fiscal 2027 (ended Oct. 25).
Unfortunately for shareholders, CEO Jensen Huang financed much of this growth through "circular financing," in which the company finances customers to sell products.
CFO Colette Kress, who was briefly interim CEO, questioned this strategy. She reined in much of this financial support for other companies' artificial intelligence (AI) projects. Assuming Huang follows her lead, here's how this approach could save Nvidia shareholders.
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