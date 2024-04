Champions-League-Halbfinale erreicht: Borussia Dortmund erhöht Gewinnprognose

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat nach dem Erreichen des Halbfinales in der Champions League seine Ergebnisprognose auf einen Jahresüberschuss des Konzerns auf 33 bis 43 Millionen Euro erhöht. Bisher war der Fußball-Bundesligist von 25 bis 35 Millionen Euro ausgegangen.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA wies in einer Mitteilung vom Mittwoch darauf hin, dass wegen der Anhängigkeit vom weiteren Verlauf der Saison und den Unwägbarkeiten der weltpolitischen Lage ein gewisses Prognoserisiko bestehe. Der Aktienkurs ist nach dem 4:2-Sieg gegen Atlético Madrid in der Spitze bis auf knapp 3,78 Euro. Gegen Mittag notierten die Papiere noch rund acht Prozent im Plus bei 3,68 Euro./ri/DP/mis