XETRA-Handel SDAX schwächelt zum Handelsende

Der SDAX zeigte sich heute in Rot.

Am Donnerstag ging es im SDAX via XETRA schlussendlich um 0,23 Prozent auf 15 919,49 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 78,966 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,975 Prozent stärker bei 16 111,18 Punkten, nach 15 955,60 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 902,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 16 124,41 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 1,40 Prozent zurück. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 20.10.2025, den Stand von 17 100,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 015,45 Punkten auf. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 13 221,00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,64 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit grenke (+ 6,13 Prozent auf 13,84 EUR), Nagarro SE (+ 3,51 Prozent auf 67,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,38 Prozent auf 35,46 EUR), Mutares (+ 2,73 Prozent auf 26,30 EUR) und MBB SE (+ 2,21 Prozent auf 184,80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Verve Group (-7,64 Prozent auf 1,51 EUR), Salzgitter (-6,30 Prozent auf 27,68 EUR), Douglas (-5,00 Prozent auf 11,40 EUR), Schaeffler (-3,97 Prozent auf 6,17 EUR) und Amadeus Fire (-3,88 Prozent auf 48,25 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 214 658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,095 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mutares lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,64 Prozent.

