WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084

30.01.2026 13:05:39

Charter Communications, Inc. Q4 Sales Decline

(RTTNews) - Charter Communications, Inc. (CHTR) reported earnings for fourth quarter of $1.332 billion

The company's earnings totaled $1.332 billion, or $10.34 per share. This compares with $1.466 billion, or $10.10 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 2.3% to $13.601 billion from $13.926 billion last year.

Charter Communications, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.332 Bln. vs. $1.466 Bln. last year. -EPS: $10.34 vs. $10.10 last year. -Revenue: $13.601 Bln vs. $13.926 Bln last year.

Nachrichten zu Charter Inc (A) (Charter Communications)

Analysen zu Charter Inc (A) (Charter Communications)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Charter Inc (A) (Charter Communications) 174,18 14,73% Charter Inc (A) (Charter Communications)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
