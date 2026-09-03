Ciena Corp. Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - Ciena Corp. (CIEN) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $266.41 million, or $1.83 per share. This compares with $50.30 million, or $0.35 per share, last year.

Excluding items, Ciena Corp. reported adjusted earnings of $307.67 million or $2.11 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 37.1% to $1.671 billion from $1.219 billion last year.

Ciena Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $266.41 Mln. vs. $50.30 Mln. last year. -EPS: $1.83 vs. $0.35 last year. -Revenue: $1.671 Bln vs. $1.219 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.70 B To $ 1.80 B