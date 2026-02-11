Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|
11.02.2026 22:05:00
Cisco Reports Second Quarter Earnings
Cisco reported second quarter revenue of $15.3 billion, net income on a generally accepted accounting principles (GAAP) basis of $3.2 billion or $0.80 per share, and non-GAAP net income of $4.1 billion or $1.04 per share.More RSS Feeds: https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/rss-feeds.htmlWeiter zum vollständigen Artikel bei Cisco Systems Inc.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Cisco Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|64,71
|2,57%
|Cisco Systems Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|22 090,00
|-12,96%
