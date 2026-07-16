Citizens Financial Group Aktie
WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054
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16.07.2026 12:39:54
Citizens Financial Group, Inc. Bottom Line Advances In Q2
(RTTNews) - Citizens Financial Group, Inc. (CFG) revealed a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $554 million, or $1.30 per share. This compares with $402 million, or $0.92 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.1% to $2.283 billion from $2.037 billion last year.
Citizens Financial Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $554 Mln. vs. $402 Mln. last year. -EPS: $1.30 vs. $0.92 last year. -Revenue: $2.283 Bln vs. $2.037 Bln last year.
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