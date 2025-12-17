|
Clariant Catalysts drives innovation in China through continued sponsorship of National Catalysis Achievement Award
Clariant, a sustainability focused specialty chemical company, today announced the laureate of the National Catalysis Achievement Award at the 22nd National Congress on Catalysis of China (NCC 2025). Presented by the Catalysis Society of China, and sponsored by Clariant, the prestigious award recognizes Prof. Dr. Zhang Tao from Dalian Institute of Chemical Physics for his exceptional contributions to catalysis research. The ceremony took place during the congress opening at Xiamen International Conference Center, marking Clariant's fourth consecutive collaboration with the Catalysis Society of Chinese Chemical Society to honor breakthrough innovations in the field.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
