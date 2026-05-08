Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|
08.05.2026 07:55:37
Clariant delivers resilient performance in challenging environment
Clariant today announced first quarter 2026 sales of CHF 918.0 million, down 2.0 % in local currency and 0.5 % lower excluding the impact from portfolio pruning.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
08.05.26
|SIX-Handel SPI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
30.04.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
23.04.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.04.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
09.04.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.04.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
01.04.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Clariant AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Clariant AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs
|8,65
|0,58%
|Clariant AG (N)
|8,61
|-2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.