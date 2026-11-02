Clorox Co. Q1 Income Advances

(RTTNews) - Clorox Co. (CLX) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $170 million, or $1.39 per share. This compares with $80 million, or $0.65 per share, last year.

Excluding items, Clorox Co. reported adjusted earnings of $190 million or $1.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 33.3% to $1.905 billion from $1.429 billion last year.

Clorox Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $170 Mln. vs. $80 Mln. last year. -EPS: $1.39 vs. $0.65 last year. -Revenue: $1.905 Bln vs. $1.429 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.70 To $ 6.00 Full year revenue guidance: 13 % To 14 %