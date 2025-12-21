Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|
21.12.2025 13:16:00
Cloud-Markt: Gartner prognostiziert Billion US-Dollar bis 2027
Der weltweite Cloud-Markt soll bis 2027 eine Billion US-Dollar erreichen. KI-Nutzung und digitale Souveränität prägen die Zukunft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
