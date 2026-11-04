CMS Energy Aktie

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WKN: 850795 / ISIN: US1258961002

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04.11.2026 04:08:08

CMS Energy: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, CMS Energy (NYSE:CMS) reaffirmed its full-year adjusted earnings per share guidance of $3.83 to $3.90. Operational reinvestments de-risk future earnings for long-term investors. Three things management said stand out.

CMS Energy is selling non-utility renewable assets at NorthStar Clean Energy, its non-utility business segment, to exit non-regulated renewable development. Reallocating capital away from parent debt funding improves overall earnings quality and increases focus on core utility investments.

The updated integrated resource plan, a long-term utility strategy for energy supply, calls for $27 billion in clean energy investment. Power purchase agreements, contracts to buy electricity from third-party developers, allow the utility to earn fee income through a financial compensation mechanism.

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