CMS Energy Corp. Profit Falls In Q2

(RTTNews) - CMS Energy Corp. (CMS) announced earnings for second quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $117 million, or $0.37 per share. This compares with $198 million, or $0.66 per share, last year.

Excluding items, CMS Energy Corp. reported adjusted earnings of $118 million or $0.37 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.5% to $1.829 billion from $1.838 billion last year.

CMS Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $117 Mln. vs. $198 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.66 last year. -Revenue: $1.829 Bln vs. $1.838 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.83 To $ 3.90

CMS Energy is introducing 2027 earnings guidance of $4.08 to $4.17.