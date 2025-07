CNBC im Visier von Jeff Bezos? So reagieren die Aktien von Amazon und Comcast

• Amazon-Gründer Jeff Bezos erwägt wohl Übernahme von CNBC• Ertragsstarke Motive, aber steuerliche Hürden• Aktien von Amazon und Comcast reagieren prompt

Jeff Bezos, Gründer des E-Commerce-Giganten Amazon und Eigentümer der Washington Post, erwägt offenbar die Übernahme des Kabelsenders CNBC, wie die New York Post jüngst berichtete. Der Sender soll im Laufe des Jahres im Zuge der geplanten Versant-Abspaltung von Comcast ausgegliedert werden. CNBC bietet Programme wie "Squawk Box" und Jim Cramers "Mad Money" und könnte laut Quellen in Bezos‘ Umfeld dazu dienen, eine neutralere mediale Stimme in seinem Portfolio zu etablieren. CNBC würde "gut mit seinen Interessen harmonieren", zitiert die New York Post.

Zwei-Jahres-Sperre

CNBC erwirtschaftet rund 7 Milliarden US-Dollar Umsatz jährlich - ein attraktives Asset für Bezos. Allerdings verhindert eine steuerliche Zwei-Jahres-Sperre nach dem Versant-Ausstieg einen schnellen Verkauf, wie etwa die New York Post anmerkt. Denn nach der Ausgliederung darf Versant für zwei Jahre nicht ohne steuerliche Konsequenzen wesentliche Assets wie CNBC veräußern. Zudem betonen Quellen, dass Versant derzeit keinen Verkaufsplan für den Sender verfolge. Auch eine offizielle Kontaktaufnahme zwischen Bezos und Comcast stehe demnach bislang noch aus.

Medienportfolio im Fokus

Während Bezos bislang weder direkt verhandelte noch sich zu dem Thema äußerte, gilt die Überlegung als strategisch plausibel: Sie fügt sich in sein Vorgehen ein, über die Washington Post hinaus Medienaktivitäten auszubauen.

Ob Bezos tatsächlich ein Angebot abgeben wird oder ob die steuer- wie strategierechtlichen Hürden zu groß sind, bleibt abzuwarten.

So reagieren die Aktien von Amazon und Comcast

Während die Amazon-Aktie an der NASDAQ nachbörslich zuletzt um 0,74 Prozent kletterte auf 229,98 US-Dollar, büßten die Comcast-Papiere um 0,47 Prozent auf 35,62 US-Dollar ein.

Redaktion finanzen.at