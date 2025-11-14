Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Comedy 14.11.2025 17:01:03

Amazon-Aktie im Plus: Prime Video präsentiert Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger

Amazon-Aktie im Plus: Prime Video präsentiert Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger

Prime Video erweitert sein Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" um einen Ableger der erfolgreichen Show unter dem Titel "LOL Next".

Das kündigte der dem US-Einzelhändler Amazon gehörende Video-Streaming-Dienst anlässlich der Bambi-Verleihung an. Hazel Brugger, Gewinnerin des Bambi in der Kategorie Comedy, wurde dabei als Moderatorin der neuen Show vorgestellt.

"LOL Next" soll 2026 auf Prime Video starten. Der Show-Ableger ("Spin-Off") richtet sich nach Angaben des Streaming-Dienstes an Comedy-Fans aller Generationen. Er bringe Social-Media-Comedians zusammen, die versuchen, ihre Mitstreitenden mit Spontaneität und Kreativität zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst die Fassung zu verlieren. Die Regel: Wer einmal lacht, fliegt raus. Gastgeberin Hazel Brugger überwache dabei aus einem Kontrollraum jede Regung und sorge mit Überraschungen für zusätzliche Herausforderungen.

Mit sechs Staffeln und zwei Specials ist "LOL: Last One Laughing" nach Angaben von Prime Video das erfolgreichste deutsche Originalformat des Streaming-Dienstes. Die siebte Staffel werde ebenfalls 2026 erscheinen, weiterhin moderiert von Michael "Bully" Herbig. Comedienne Hazel Brugger, die in vier Staffeln als Teilnehmerin dabei war, bringt demnach ihre Erfahrung nun in ihre Rolle als Moderatorin des Spin-Offs ein.

Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie gewinnt zeitweise 0,17 Prozent auf 237,94 Dollar.

/sl/DP/he

GRÜNWALD (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Amazon-Aktie im Blick: Versandriese wird härter gegen illegales Streaming vorgehen
Amazon-Aktie fällt nach Milliarden-Deal mit OpenAI - Experten sehen Luft nach oben
Amazon-Aktie dennoch mit Plus: Bürgerentscheid stoppt Amazon-Verteilzentrum in Deutschland

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,Sundry Photography / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten