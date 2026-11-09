NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.11.2026 17:02:52
Commerce Dept. Chip Inquiry Was Halted After Nvidia Intervention
An investigation into Megaspeed, a Singapore company that was buying advanced Nvidia A.I. chips, was transferred to the Justice Department after a top Nvidia executive reached out to Commerce Department officials.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:01
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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18:01
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
|
18:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
18:00
|Nvidia, CoreWeave, Applied Materials, AST SpaceMobile, Cisco - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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16:01
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16:01
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:01
|MÄRKTE USA/Aktien auf Erholungskurs erwartet - Nvidia unter Druck (Dow Jones)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|158,78
|-5,06%