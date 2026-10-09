NVIDIA Aktie

204,95EUR -0,55EUR -0,27%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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09.10.2026 18:43:35

NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die jüngsten taiwanesischen Exportdaten zu Geräten für die automatische Datenverarbeitung (ADP) ließen nur bedingt Rückschlüsse auf den Umsatz des amerikanischen KI-Chipherstellers zu, schrieb Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
205,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 229,28 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 204,95 -0,27% NVIDIA Corp.

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13:52 KWS SAAT Halten DZ BANK
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13:27 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
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13:18 Michelin Neutral UBS AG
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