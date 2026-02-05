ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|
05.02.2026 13:19:01
ConocoPhillips Announces Decline In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - ConocoPhillips (COP) reported a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $1.442 billion, or $1.17 per share. This compares with $2.306 billion, or $1.90 per share, last year.
Excluding items, ConocoPhillips reported adjusted earnings of $1.263 billion or $1.02 per share for the period.
ConocoPhillips earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.442 Bln. vs. $2.306 Bln. last year. -EPS: $1.17 vs. $1.90 last year.
Nachrichten zu ConocoPhillips
Analysen zu ConocoPhillips
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|ConocoPhillips
|91,04
|2,58%
