CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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03.11.2026 15:09:02
CoreWeave Has a $35 Billion Debt Problem. Can It Outgrow It?
CoreWeave (NASDAQ:CRWV) has built a $104 billion revenue backlog as demand for AI computing infrastructure accelerates. Revenue more than doubled in its latest reported quarter, but approximately $35 billion in debt and mounting interest expenses complicate the outlook. With shares substantially below their peak, the next report could determine whether growing revenue can translate into sustainable profitability.
Stock prices used were the market prices of Oct. 21, 2026. The video was published on Nov. 1, 2026.
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