AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
10.11.2025 12:26:00
Could Buying Advanced Micro Devices Stock Today Set You Up for Life?
Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) have soared following a major deal it recently signed to supply an enormous amount of chips to ChatGPT maker OpenAI. While the stock may need to cool off before it can run higher, there are great reasons to believe AMD stock can deliver excellent long-term gains for investors.Image source: Getty Images.Top hyperscalers like Alphabet's Google and Microsoft launched over 160 new cloud services using AMD's chips last quarter. The number of AMD-powered cloud instances has increased nearly 50% year over year, which shows AMD becoming a key supplier of chips for artificial intelligence (AI) workloads.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 mittags stärker (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.11.25