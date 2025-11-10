AMD Aktie

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

10.11.2025 12:26:00

Could Buying Advanced Micro Devices Stock Today Set You Up for Life?

Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) have soared following a major deal it recently signed to supply an enormous amount of chips to ChatGPT maker OpenAI. While the stock may need to cool off before it can run higher, there are great reasons to believe AMD stock can deliver excellent long-term gains for investors.Image source: Getty Images.Top hyperscalers like Alphabet's Google and Microsoft launched over 160 new cloud services using AMD's chips last quarter. The number of AMD-powered cloud instances has increased nearly 50% year over year, which shows AMD becoming a key supplier of chips for artificial intelligence (AI) workloads.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
