Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
19.03.2026 21:45:00
Could Strategy Stock Help You Retire a Millionaire?
Strategy (NASDAQ: MSTR) is a clear example of how companies can totally redefine themselves in the modern age. This business still provides data analytics software and services to enterprises, which generated $477 million of revenue in 2025.However, its Bitcoin treasury strategy is what defines operations today. Shareholders have benefited from the new focus, as the stock price is up 425% in the past three years.Maybe you're looking at this business as a high-risk/high-reward opportunity. Could Strategy help you retire a millionaire?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
16:01
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
|
19.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags im Minus (finanzen.at)
|
19.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)