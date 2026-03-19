Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.03.2026 21:45:00

Could Strategy Stock Help You Retire a Millionaire?

Strategy (NASDAQ: MSTR) is a clear example of how companies can totally redefine themselves in the modern age. This business still provides data analytics software and services to enterprises, which generated $477 million of revenue in 2025.However, its Bitcoin treasury strategy is what defines operations today. Shareholders have benefited from the new focus, as the stock price is up 425% in the past three years.Maybe you're looking at this business as a high-risk/high-reward opportunity. Could Strategy help you retire a millionaire?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

mehr Nachrichten