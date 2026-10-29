CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
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29.10.2026 14:01:21
CRH Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu CRH plc
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28.10.26
|Ausblick: CRH präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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27.10.26
|S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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20.10.26
|S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRH-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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13.10.26
|S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.10.26
|S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.09.26
|S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRH von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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22.09.26
|S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CRH von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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15.09.26
|S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRH-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu CRH plc
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Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.