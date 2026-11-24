Yesterday, CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) agreed to buy Zscaler (NASDAQ:ZS) in an all-stock deal worth about $43.9 billion. On the same day, it reported the best quarter in its history. Investors focused on the deal, and CrowdStrike stock fell about 9%, while Zscaler jumped more than 17%. This morning, CrowdStrike rose about 1.5% in pre-market trading, even as Nasdaq-100 futures fell about 0.8%.

Team Rule Breakers and Team Hidden Gems have both recommended CrowdStrike for years, and have done well with it.

The first of six Traits of a Rule Breaker Stock is: Top Dog and First-Mover in an Important, Emerging Industry

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