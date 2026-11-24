CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
24.11.2026 12:35:21
CrowdStrike Bets Two Top Dogs Beat One
Yesterday, CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) agreed to buy Zscaler (NASDAQ:ZS) in an all-stock deal worth about $43.9 billion. On the same day, it reported the best quarter in its history. Investors focused on the deal, and CrowdStrike stock fell about 9%, while Zscaler jumped more than 17%. This morning, CrowdStrike rose about 1.5% in pre-market trading, even as Nasdaq-100 futures fell about 0.8%.
Team Rule Breakers and Team Hidden Gems have both recommended CrowdStrike for years, and have done well with it.
The first of six Traits of a Rule Breaker Stock is: Top Dog and First-Mover in an Important, Emerging Industry
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
23.11.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagmittag deutliche Zuschläge (finanzen.at)
|
23.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 springt zum Handelsstart deutlich an (finanzen.at)
|
23.11.26
|Multi-Milliarden-Deal: CrowdStrike kauft Rivalen Zscaler - Kurssprung beim Ziel, Kursminus beim Käufer (dpa-AFX)
|
23.11.26
|CrowdStrike to buy Zscaler in $44bn deal as cyber threats mount (Financial Times)
|
20.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|191,24
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: Dow stabil -- ATX im Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gibt am Dienstag deutlich ab. Der DAX verliert unterdessen ebenfalls. Der Dow tendiert im Dienstagshandel seitwärts. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.