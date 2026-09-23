CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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23.09.2026 19:12:11
CrowdStrike Stock Hits 52-Week High - Here's Why
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Nachrichten zu CrowdStrike
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23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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23.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
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22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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22.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.