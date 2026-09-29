CrowdStrike Aktie

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WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

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29.09.2026 07:35:51

CrowdStrike vs. Figma: Comparing Revenue Trends Between Two High-Growth Tech Companies

CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) primarily generates its core operational revenue through both direct and partner-assisted subscription sales of its centralized cybersecurity software platform and its associated cloud-based protection modules to various large global enterprise customers worldwide.

It appointed a new chief product officer to lead its internal product organization in July of 2026, and it formally expanded an existing technology integration agreement with OpenAI to incorporate newer software models into CrowdStrike's platform in early September.

Figma (NYSE:FIG) earns the majority of its operational revenue by selling tiered subscription access to its collaborative, browser-based software tools designed specifically for visually creating, prototyping, and building interactive digital user experiences.

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