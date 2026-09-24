CrowdStrike vs. Figma: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between high-growth technology leaders requires balancing established market dominance against emerging software platforms. In 2026, investors are weighing the cybersecurity prowess of CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) against the collaborative design innovation of Figma (NYSE:FIG).

CrowdStrike provides mission-critical security through its cloud-native Falcon platform, helping organizations stop breaches in real time. Figma offers a collaborative design environment that has become the standard for product teams worldwide. While both companies operate in the tech sector, they serve different enterprise needs and face unique growth hurdles.

CrowdStrike sells its cloud-native Falcon platform to protect endpoints, identities, and cloud environments for governments and large enterprises. The company serves a wide range of sectors, including healthcare, financial services, and utilities, among tech stocks. Following an incident on July 19, 2024, the company has focused on providing subscription extensions and discounts to maintain its customer base.

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