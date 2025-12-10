Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|
10.12.2025 13:48:31
Daktronics Inc. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Daktronics Inc. (DAKT) released earnings for second quarter of $17.481 million
The company's bottom line totaled $17.481 million, or $0.35 per share. This compares with $21.406 million, or $0.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.0% to $229.253 million from $208.331 million last year.
Daktronics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.481 Mln. vs. $21.406 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.22 last year. -Revenue: $229.253 Mln vs. $208.331 Mln last year.
Excluding the non-operating non-cash debt fair value adjustment and operating adjustment for consultant related expenses associated with business and digital transformation initiatives, adjusted net income was $13.9 million for the second quarter.
DAKT was up by 10.13% at $19.79 in the pre-market trade on the Nasdaq.
