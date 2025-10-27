DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 39,02 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 256,279 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.10.2025 12 068,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,09 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 20,68 Prozent.

Alle Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at