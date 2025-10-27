Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Performance
|
27.10.2025 10:04:55
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 39,02 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 256,279 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.10.2025 12 068,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,09 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 20,68 Prozent.
Alle Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
23.10.25