Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
27.10.2025 11:57:13
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 20. Oktober bis zum 24. Oktober 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 220.116 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 4.135.124 Aktien erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.
27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2219072 27.10.2025 CET/CEST
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Analysen
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|46,59
|0,54%