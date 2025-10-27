Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
27.10.2025 11:57:13
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Share buyback
Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Share buyback – Interim Report
In the period from October 20, 2025 to October 24, 2025 (each inclusive), 220,116 shares were bought back within the framework of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on August 11, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Shares were bought back as follows:
A total of 4,135,124 shares have been acquired within the framework of this share buyback.
The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.
Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at
27.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Germany
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|End of News
|EQS News Service
|
2219072 27.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
23.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
23.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
23.10.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Analysen
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|02.09.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fresenius Medical Care Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|46,59
|0,54%